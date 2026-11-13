La scossa è stata avvertita anche a Quarto e ai quartieri occidentali di Napoli come Bagnoli e Fuorigrotta

Una scossa di magnitudo 2.6 è stata avvertita in zona Solfatara, a Pozzuoli, nell'area dei Campi Flegrei. Lo rileva l'Osservatorio Vesuviano, sezione operativa dell'Ingv. Sull'evento bradisismico, il Comune di Pozzuoli informa: "L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato a questa amministrazione l’accadimento di un evento sismico di magnitudo 2.6 ± 0.3 localizzato nei pressi di Contrada Pisciarelli. Il sisma si è prodotto alle 08:22 ora locale (UTC ore 07:22) del 13/11/2026, alla profondità di 2,99 km. L’evento potrebbe essere stato accompagnato da un boato avvertito dagli abitanti dell’area prossima all’epicentro".

La scossa è stata avvertita anche a Quarto e ai quartieri occidentali di Napoli come Bagnoli e Fuorigrotta.