La madre, indagata per concorso in occultamento di cadavere, ha ammesso le proprie responsabilità nell'aver aiutato il figlio a pulire l'appartamento

Mark Samson ha dimostrato "freddezza e insensibilità" nell'omicidio di Ilaria Sula. Lo scrive il gip di Roma Antonella Minunni nell'ordinanza nei confronti del 23enne, reo confesso dell'omicidio della giovane studentessa, che è stato arrestato per omicidio aggravato e 'occultamento di cadavere'. La 22enne, si legge, è stata "aggredita brutalmente da una persona, di cui lei si fidava, mediante l'utilizzo di un coltello da cucina, per poi essere messa in una valigia e gettata in un dirupo".

Oggi pomeriggio intanto si è svolto in questura a Roma l'interrogatorio, durato circa tre ore, della madre di Samson, indagata per concorso in occultamento di cadavere. La donna ha ammesso le proprie responsabilità nell'aver aiutato il figlio a pulire l'appartamento.