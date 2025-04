Inizieranno questo pomeriggio le operazioni peritali sui dispositivi sequestrati nell'ambito dell'inchiesta sull'omicidio di Ilaria Sula, uccisa in un appartamento del quartiere Africano a Roma con tre coltellate al collo dal suo ex fidanzato Mark Antony Samson, reoconfesso, che ha poi abbandonato il corpo in un dirupo nella zona di Capranica Prenestina.

L'esame, disposto dalla Procura di Roma, riguarderà il tablet e il computer della vittima e il cellulare di Samson, per capire come si sia arrivati al loro ultimo incontro. La famiglia di Ilaria Sula ha nominato un proprio consulente che assisterà alle operazioni i cui esiti sono attesi nelle prossime settimane.

L'aggressione dopo un messaggio da un altro ragazzo

Sarebbe stato infatti un messaggio di un altro ragazzo arrivato sul telefono della vittima a portare Samson, secondo la versione fornita nel corso dell’interrogatorio, ad aggredire a coltellate al collo la giovane studentessa. Un racconto che dovrà essere confrontato con l’esito delle analisi sul telefono del ragazzo e sul pc della vittima, dove utilizzava anche whatsapp.

Intanto sono in corso le indagini anche su due amici di Samson che potrebbero averlo supportato nel disfarsi del cadavere della ragazza. La madre del ragazzo ha già confessato di averlo aiutato a pulire l'appartamento dopo l'omicidio.