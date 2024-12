Imbratta statua eroe di guerra a Frosinone col proprio sangue, sindaco: "domani il restauro"

Imbrattata a Frosinone la statua di Norberto Turriziani, il soldato appartenente al 70esimo Reggimento fanteria morto a soli 21 anni nella battaglia degli altipiani, il 18 maggio 1917. L’autore del gesto è stato individuato dalle Forze dell’Ordine grazie al sistema di telecamere della città che ha dato i natali all'eroe.

"Norberto Turriziani è un eroe cittadino e uno dei simboli identitari della nostra Frosinone; lo sfregio di questa notte è una ferita a ciascuno di noi. Non si tratta di un atto propriamente vandalico ma il gesto di un nostro cittadino che, non ne conosco i motivi, ha imbrattato la statua con il proprio sangue - ha detto il sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli - Abbiamo ripulito, per il momento, delicatamente la statua; domani interverrà la ditta che ha curato il restauro della statua nei mesi scorsi per gli interventi opportuni finalizzati a restituirla con tutto il suo splendore alla nostra Comunità".