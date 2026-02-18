circle x black
In arrivo il sole con l'anticiclone delle Azzorre, da quando e dove: il meteo

Maltempo arrivederci dopo un mese e mezzo

Bel tempo sull'Italia con l'anticiclone delle Azzorre - (Fotogramma/Ipa)
18 febbraio 2026 | 08.39
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Ancora pioggia domani e venerdì sull'Italia, ma poi torna finalmente il sole con l'anticiclone delle Azzorre. Dopo un mese e mezzo di piogge eccezionali, è in arrivo finalmente una tregua quasi definitiva dal maltempo.

L'anticiclone delle Azzorre ha iniziato la sua camminata trionfale verso l'Italia e, secondo le previsioni, dovrebbe inciampare solo una volta: domani giovedì 19 febbraio. Le prossime ore vedranno infatti bel tempo su quasi tutta l’Italia con condizioni anche miti. Mentre i venti saranno in attenuazione, sulle Alpi il pericolo valanghe resterà elevato: la neve fresca è ancora instabile, quindi massima prudenza e niente fuoripista sottolinea iLMeteo.it.

La marcia dell'alta pressione subirà però una battuta d'arresto domani, a causa dello 'sgambetto' di una fredda perturbazione nord europea. Sarà una passata veloce ma incisiva: il maltempo, intensificato dal rinforzo dei venti da Sud, porterà fenomeni anche diffusi tra Toscana, Liguria e Nord-est. Il contrasto termico farà tornare la neve a quote collinari sul Nord-ovest e oltre i 1300 metri sull’Appennino. Al Nord la giornata sembrerà compromessa, ma niente paura: già dalla sera si apriranno ampie schiarite.

Da venerdì 20 febbraio, l’anticiclone riprenderà gradualmente il controllo, portando bel tempo al Nord e sulle tirreniche settentrionali (residue piogge solo su adriatiche e Sud). Sarà l'antipasto di un weekend all'insegna dell'anticipo di primavera. Da domenica in poi le temperature massime toccheranno i 13-14°C a Milano, 17°C a Roma e addirittura 20-22°C all’estremo Sud dove tornerà a splendere il sole!

Nel dettaglio

Oggi, mercoledì 18 febbraio - Al Nord: soleggiato, nubi in aumento. Al Centro: bel tempo, nuvolosità via via più diffusa sulle Tirreniche. Al Sud: ampio soleggiamento.

Domani, giovedì 19 febbraio - Al Nord: maltempo veloce, neve in collina a ovest, migliora la sera. Al Centro: rovesci specie su Toscana, Umbria e Lazio. Al Sud: peggiora in Campania, ultime piogge, poi schiarite.

Venerdì 20 febbraio - Al Nord: bel tempo. Al Centro: un po’ instabile sulle Adriatiche.. Al Sud: piogge sparse.

Tendenza: esplosione di primavera, sole e clima mite ovunque.

