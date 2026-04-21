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Milano, maxi incendio in un'azienda di smaltimento di rifiuti a Bollate

Sessanta Vigili del fuoco al lavoro tutta la notte per spegnere le fiamme. Arpa monitora l'aria

Vigili del fuoco al lavoro
Vigili del fuoco al lavoro
21 aprile 2026 | 07.49
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Dalle 21 di lunedì sera il i Vigili del fuoco di Milano sono impegnati a fronteggiare un incendio che ha coinvolto l'azienda RIAM di smaltimento di rifiuti a Bollate. Le fiamme non hanno coinvolto il capannone di proprietà dell'azienda, limitandosi al materiale accumulato all'esterno in attesa di lavorazione.

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Per tutta la notte 60 Vigili del fuoco si sono avvicendati riuscendo a circoscrivere le fiamme e a provvedere alla bonifica dell'area. Nessuna persona risulta coinvolta.

Sul posto anche personale dell'Arpa che sta provvedendo ad un monitoraggio dell'aria attraverso il posizionamento di alcune centraline.

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