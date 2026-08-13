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Incendio in uno stabilimento di Maccarese: in fiamme la 'Rambla Beach'

Le fiamme, originate presumibilmente dai locali della cucina, si sono successivamente propagate, interessando l’intera struttura dello stabilimento balneare

Incendio alla Rambla di Maccarese
Incendio alla Rambla di Maccarese
13 agosto 2026 | 11.24
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un incendio è divampato questa mattina all'interno dello stabilimento balneare 'Rambla Beach', in via di Praia a Mare, a Maccarese. Secondo le prime informazioni, le fiamme sarebbero partite dai locali della cucina per poi propagarsi all'intera struttura.

Al momento non risultano persone coinvolte nell'incendio. Sul posto sono intervenute cinque squadre dei Vigili del Fuoco, impegnate nelle operazioni di spegnimento.

Presente anche personale sanitario del 118, a supporto delle attività di soccorso. Sono in corso le operazioni per domare le fiamme e mettere in sicurezza l'area.

Riproduzione riservata
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