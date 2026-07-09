È stato spento il vasto incendio che ieri sera è divampato al deposito Brt di Milano Bovisa. Lo fanno sapere i vigili del fuoco, che hanno lavorato senza sosta per tutta la notte in via Don Minzoni a Milano. Grazie al “tempestivo e massiccio intervento”, gli operatori - viene fatto sapere dalla Direzione regionale Lombardia dei vigili del fuoco - hanno “circoscritto i roghi evitando la propagazione del fuoco alle strutture adiacenti e alla palazzina degli uffici, che non è stata coinvolta”.

#Milano, spento il vasto #incendio nella ditta di spedizioni in via Don Minzoni: squadre al lavoro tutta la notte, evitata la propagazione delle fiamme alla palazzina degli uffici e alle altre strutture adiacenti, messi in sicurezza 30 rimorchi. Nessuna persona coinvolta, 3… pic.twitter.com/Nd4e8wdSWS — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) July 9, 2026

L'azione delle squadre, con il supporto del personale antincendio dell’azienda, ha permesso anche di mettere al sicuro trenta rimorchi che si trovavano all'interno dell'area logistica. I vigili del fuoco ribadiscono che “nessuna persona è rimasta coinvolta” nel vasto incendio e rassicurano sul fatto che “al momento la situazione è sotto controllo”. Sul posto sono ancora al lavoro tre squadre, impegnate nelle operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell’area.