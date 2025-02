Le fiamme all'ultimo piano di una palazzina in via Flaminia Nuova di fronte alla stazione di Labaro

Una donna è morta in un incendio divampato a Roma oggi 10 febbraio in un appartamento all'ultimo piano di una palazzina in via Flaminia Nuova di fronte alla stazione di Labaro. L'incendio è stato spento dai vigili del fuoco che, a quanto si apprende, avrebbero trovato la donna senza vita nell'appartamento. Altre due persone sono state soccorse dal 118 e una di queste è rimasta lievemente intossicata. Sul posto anche polizia, carabinieri e polizia locale.