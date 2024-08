Il Tribunale del Riesame di Venezia ha rigettato la richiesta di scarcerazione dell’ex assessore alla mobilità Renato Boraso, attualmente detenuto a Padova, arrestato nell'ambito dell'indagine su corruzione e tangenti a metà luglio. Con la sua, rigettate anche quelle presentate dagli imprenditori Marco Rossini e Matteo Volpato, che rimarranno dunque ai domiciliari.

Dalla custodia cautelare in carcere a Venezia va ai domiciliari invece l’imprenditore di Mira, Fabrizio Ormenese, che era l’unico con Boraso a essere finito in cella. Ma per lui il giudice ha anche prescritto l’assoluto divieto di incontri e comunicazione esterni, se non con i familiari conviventi e il difensore. Accolta infine l’istanza di Alessandra Bolognin, il direttore generale della municipalizzata del comune Ive Immobiliare Veneziana, che era ai domiciliari: può tornare in libertà.