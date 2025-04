L'incidente alla funivia del Monte Faito, in provincia di Napoli, che ha causato quattro vittime e un ferito grave, ricorda casi simili avvenuti in Italia. Risalendo indietro nel tempo, il più recente è l'incidente della funivia del Mottarone. La tragedia risale al 23 maggio 2021 quando una cabina della funivia Stresa-Alpino-Mottarone, in provincia di Verbania, precipitò per un cedimento strutturale nel bosco sottostante provocando la morte di 14 passeggeri.

Si ricordano poi le due tragedie del Cermis, a distanza di 20 anni l'una dall'altra. Il 3 febbraio del 1998 un aereo militare statunitense tranciò un cavo della funivia del Cermis facendo precipitare la cabina e causando la morte di 20 persone. Il precedente il 9 marzo 1976, il più grave avvenuto finora in Italia. La fune portante della funivia si ruppe mentre la cabina stava scendendo a valle: in 42 persero la vita.

Il 13 febbraio del 1983 a Champoluc, in Val d’Aosta, precipitano da un'altezza di 20 metri tre cabine dell'ovovia che porta al Crest: 11 i morti.