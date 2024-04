Grave incidente stradale, ieri sera, all'altezza di Ponte Ete in provincia di Fermo. Un ragazzo è morto, altri quattro sono rimasti feriti di cui uno in condizioni più serie. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. I cinque coetanei, di circa vent'anni, viaggiavano a bordo di un'auto quando, per cause in corso di accertamento, la vettura è finita fuori strada e ha sbattuto contro un albero.