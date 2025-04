Lo scontro in via di Tor Cervara, alla periferia est della Capitale

Un incidente stradale mortale è avvenuto nel pomeriggio di oggi in via di Tor Cervara, alla periferia est di Roma: nello scontro sono rimasti coinvolti un taxi e uno scooter Honda Sh 300, guidato da un 50enne italiano, che è morto. Il tassista, italiano di 55 anni, si è fermato a prestare soccorso ed è stato accompagnato in ospedale per gli accertamenti alcolemici e tossicologici di rito. Sul posto, per ricostruire la dinamica, gli agenti della polizia locale di Roma Capitale del IV gruppo Tiburtino.