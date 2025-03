Incidente stradale oggi senza conseguenze per il generale Roberto Vannacci a Lido di Camaiore, in Versilia, a pochi chilometri da Viareggio (Lucca), la città dove abita. Questa mattina l'europarlamentare si trovava a bordo della sua auto quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con una vettura all'incrocio fra via Italica e via del Termine. Sia Vannacci che il conducente dell'altra auto non hanno riportato conseguenze e sono usciti illesi dallo scontro. Solo le due auto hanno riportato danni. La ricostruzione dell'incidente è in corso da parte della polizia municipale di Camaiore. Dalle prime informazioni sembra che una delle due auto non abbia rispettato lo stop. In un post sui social l’europarlamentare ha poi fatto sapere che sta bene. "Grazie a tutti per l’interessamento. Nulla di grave, tutto ok", ha scritto Vannacci.