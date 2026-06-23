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Incidente nel Trevigiano, scontro tra due auto: un morto e sette feriti

E' accaduto a un incrocio di via Postioma, nel comune di Trevignano

Un'ambulanza - (Ipa)
Un'ambulanza - (Ipa)
23 giugno 2026 | 23.58
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

È di un morto e di sette feriti il bilancio di un grave incidente stradale avvenuto oggi alle 21.30 a un incrocio di via Postioma, nel comune di Trevignano (Treviso). A perdere la vita un uomo di 66 anni che era a bordo di una delle due auto che si sono scontrate all’incrocio, di cui una è finita capovolta a bordo strada. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri di Montebelluna, il Suem 118 e l’elisoccorso che hanno trasferito i feriti negli ospedali. L’intervento è ancora in corso per la messa in sicurezza di strada e veicoli.

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treviso news trevignano incidente cronaca news incidente trevignano
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