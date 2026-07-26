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Scontro tra due auto nel Barese, un morto e sei feriti: ci sono tre bambine

L'incidente sulla provinciale 88 tra Giovinazzo e Bitonto

Carabinieri - (Fotogramma)
Carabinieri - (Fotogramma)
26 luglio 2026 | 09.58
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Una donna, secondo le prime notizie di quasi 70 anni, è morta e altre sei persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto questa notte sulla provinciale 88 tra Giovinazzo e Bitonto, in provincia di Bari. Si sono scontrate due automobili. Tra i feriti ci sono tre bambine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.

Delle piccole coinvolte nell'incidente una, di 4 mesi, è ricoverata al Policlinico in neurochirurgia in osservazione per fratture craniche. Un'altra bimba, di 4 anni e mezzo, con frattura della clavicola, contusione epatica, contusione polmonare bilaterale, è in fase di valutazione per un intervento e probabilmente verrà destinata al reparto di rianimazione. Un'altra bambina, di 7 anni, è ricoverata in pediatria al Giovanni XXIII in osservazione, con infrazioni costali.

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incidente stradale incidente oggi incidente barese incidente giovinazzo incidente bitonto
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