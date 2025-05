Incidenti, auto contro muro vicino Roma: un morto

Incidente stradale mortale, la notte scorsa intorno alle 2, in via di Vermicino in direzione Frascati a Roma. E' morto un uomo di 43 anni che si trovava a bordo della sua auto, un'Audi A3.

Da una prima ricostruzione dei carabinieri della compagnia di Frascati, intervenuti per i rilievi, l'uomo ha perso il controllo della vettura andando a finire contro un muro di cinta.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 - che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso - e i vigili del fuoco per estrarre il corpo dall'abitacolo. La salma è stata è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria e trasferita all’obitorio del policlinico di Tor Vergata.