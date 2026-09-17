circle x black
Cerca nel sito
 

Innovazione, Boccia (Pd): "Allineare progresso sociale a progresso tecnologico"

"Dobbiamo chiederci davvero quali responsabilità abbia la politic"

Innovazione, Boccia (Pd):
Aggiungi Adnkronos come fonte preferita
17 settembre 2026 | 13.32
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Mi fa molto piacere essere qui, in questa discussione su come il progresso tecnologico impatta sul progresso sociale, o meglio, su come non impatta, perché da un lato l'innovazione è molto spinta - e le parole del Papa, di Mattarella e dei grandi della Terra aprono una discussione che L'Espresso molto opportunamente declina oggi in un confronto - mentre dall'altro lato c'è un progresso sociale che non avanza. Quindi dobbiamo chiederci davvero quali responsabilità abbia la politica per allineare il progresso sociale al progresso tecnologico, che in questo momento seguono direttrici diverse. Questo deve farci preoccupare e anche responsabilizzare". Ad affermarlo è Francesco Boccia, capogruppo del Partito democratico al Senato, arrivando a 'Sette idee', il Festival dell'Italia che innova organizzato da L'Espresso allo Step FuturAbility District di Milano e giunto quest'anno alla sua seconda edizione.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
innovazione progresso sociale progresso tecnologico
Vedi anche
Xi Jinping colpito da ictus? Ecco il video che alimenta le teorie complottiste
News to go
Kids Act, l'Europa vuole cambiare l'accesso ai social per i minori
Alessandro Borghi compie 40 anni: "Il successo? La felicità è altrove"
Il bacio tra Leonardo Maria Del Vecchio e Sara Soldati, finisce la contesa sulla figlia - Video
La battuta a una ragazza scatena maxi rissa tra giovani su nave da crociera - Video
L'orto di Nemo, in Liguria piante terrestri sotto il mare: "Quest'anno ottimo raccolto" - Video
Carte Pokémon contraffatte, controlli e sequestri a Roma - Video
News to go
Italiani e risparmio, cosa è successo nel 2026
Soteu 2026, tutte le novità: dal Canada 'associato' all'Articolo 4 europeo - Videonews
News to go
Svolta meteo sull'Italia
Manduria, vasto incendio distrugge 22 auto e colpisce un immobile - Video
Borsa, Benetti (Gam): "Attenzione a Fed, pressioni inflazione mantengono tassi più alti" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza