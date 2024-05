Intitolato orfanotrofio del Burundi all'imprenditore Onorato

Un orfanotrofio del Burundi è stato intitolato oggi ad Angelo Onorato, l'imprenditore 55enne palermitano trovato morto sabato scorso nella sua Range Rover, con una fascetta stretta al collo. Un amico di famiglia che si reca spesso in Burundi, come anche l'ex Presidente della Regione siciliana Salvatore Cuffaro, ha scritto alla eurodeputata Francesca Donato (DC) per annunciare che oggi è stato intitolato l'orfanotrofio di Gatumba "che abbiamo adottato e che supportiamo" proprio ad Onorato. "La prossima volta sono certo che anche Angelo con il suo cuore sarà con noi a Gatumba", ha detto. Ed è lo stesso amico a rivelare che "più volte Angelo mi aveva ripetuto che la prossima volta sarebbe venuto con noi in Burundi".