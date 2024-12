Conclusa la sperimentazione, portafoglio digitale aperto a tutti gli utenti che vorranno utilizzarlo per custodire i propri documenti online

Conclusa la sperimentazione su IT Wallet, da oggi il portafoglio digitale sull'app IO è disponibile per tutti gli utenti che vorranno utilizzarlo per custodire i propri documenti online.

Nella sezione 'Portafoglio' gli utenti potranno quindi inserire, cliccando sulla schermata 'aggiungi al portafoglio', i dati dei propri documenti. Ma si tratta solo di un primo passo. Entro il 2026, infatti, IT Wallet sarà integrato al portafoglio digitale europeo (Eudi Wallet), che permetterà l'utilizzo del sistema anche negli altri Paesi Ue.

Cosa può essere inserito nell'IT Wallet

Al momento, su IT Wallet possono essere caricati patente di guida, Tessera Sanitaria - Tessera europea di assicurazione malattia e Carta Europea della Disabilità, che rimarranno sempre a portata di mano sul dispositivo.

I documenti caricati sull'app IO avranno lo stesso valore legale dei documenti fisici di cui si è già in possesso. Questo vuol dire che potranno essere usati in contesti di verifica dal vivo, oppure in futuro anche online.