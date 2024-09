La stagione autunnale inizia con un’Italia divisa in due, come spesso accade in questo periodo dell’anno. Sole caldo al Sud, frequenti piogge al Nord e una via di mezzo al Centro. Un’Italia divisa quasi in tre, insomma.

Oggi, martedì 24 settembre, in mattinata, l’intensa perturbazione atlantica che ha interessato l’Italia nelle ultime ore si allontanerà lasciando dietro di sé residue piogge sul Friuli Venezia Giulia e su parte della fascia tirrenica. Qualche rovescio non è escluso anche sulla Puglia. Le temperature massime saranno comprese tra i 28°C del Sud, i 24°C del Centro e i 20°C del Nord. Ma già in tarda serata, un nuovo fronte atlantico porterà instabilità e acquazzoni tra Liguria di Levante, Toscana, Lazio e Sardegna con coinvolgimento anche di Lombardia orientale e Triveneto fa sapere iLMeteo.it.

Domani, mercoledì 25 settembre, questo nuovo fronte da ovest continuerà a portare piogge sparse alternate a schiarite su versante tirrenico, ovest Sicilia e Marche; non sono escluse delle piogge sul Triveneto in un contesto di estrema variabilità. I valori termici saliranno al Sud fino a toccare i 30°C con prevalenza di sole. Giovedì potrebbe scattare una nuova allerta maltempo al Nord per una perturbazione più intensa in discesa dalla Francia: il fronte perturbato dovrebbe coinvolgere in particolare la Liguria, le Alpi e le Prealpi al mattino poi, dal pomeriggio-sera, temporali a tratti forti sono previsti anche in Pianura Padana specie nella parte orientale. I valori termici saliranno ancora al Sud e su parte del Centro, scenderanno al Nord per il fronte temporalesco previsto in arrivo dall’Atlantico.

Oggi, martedì 24 settembre: Al Nord: nubi irregolari; piovaschi e schiarite. Al Centro: via via meno instabile ovunque, peggiora nuovamente in serata sulla Toscana. Al Sud: temporali sulle tirreniche e in Puglia poi migliora.

Domani, mercoledì 25 settembre: Al Nord: peggiora su Liguria, Alpi e Prealpi, nubi sparse altrove. Al Centro: rovesci forti su Toscana, Umbria e Lazio, specie al mattino. Al Sud: bel tempo prevalente e caldo.

Giovedì 26 settembre: Al Nord: maltempo specie su Alpi, Prealpi, Liguria di levante. Al Centro: rovesci e schiarite sulle Tirreniche, sole altrove. Al Sud: bel tempo prevalente e caldo.

Tendenza: caldo in aumento, poi veloce perturbazione atlantica al Centro-Nord nel weekend.