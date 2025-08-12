E' stato trovato morto in mare il bimbo di 6 anni disperso da ieri a Jesolo, in provincia di Venezia. A denunciarne la scomparsa in località Cavallino-Treporti ieri era stata la madre. Le ricerche, a cui hanno partecipato vigili del fuoco, guardia costiera, forze dell'ordine e anche molti bagnanti, sono scattate subito dopo l'allarme ma il piccolo è stato trovato nella notte.