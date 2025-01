“Certo che concordo con l’introduzione del latino alle Medie”. Così il professor Gianluca Cellai, in arte Kronos, autore di Magica Europa, il successo dance in lingua latina che ha fatto ballare discoteche in Italia e in Europa, difende all’Adnkronos l’importanza della lingua latina e la scelta del ministero dell'Istruzione e del Merito. “Il latino, da cui nascono l’italiano, il francese, il portoghese, lo spagnolo, il rumeno e tanti dialetti europei – spiega – è ancora studiato oggi in molte scuole del mondo, dagli Stati Uniti d’America all’Europa, come Francia, Germania, Inghilterra e Spagna, solo per citarne alcune”.

"Apparentemente – osserva Kronos – sembra una lingua morta; se risvegliata e richiamata in vita, grazie alle sue parole potenti e affascinanti, può ancora oggi continuare a stupire e sedurre. I più giovani, in particolare, sono i migliori recettori per un lavoro di questo tipo”. Cantare in latino, aggiunge, “è come viaggiare attraverso una macchina del tempo: un modo per riscoprire e restare in contatto con le nostre incancellabili origini, celebrate in tutto il mondo. Non a caso, il latino, un tempo chiamato la 'lingua degli dèi', è tuttora usato nei testi sacri, religiosi, giuridici, medici e perfino astrologici”.

Alla domanda se continuerà a scrivere in latino, Kronos risponde: “Non ho scritto solo Magica Europa, ma anche brani come Roma Caput Mundi, che include l’incipit dell’Eneide di Virgilio: ‘Via mare, ripercorrendo l’iter dei Romani, Enea, dopo l’inganno del cavallo, fugge da Troia incendiata dai Greci e, dopo molte peripezie, giunge sulle coste del Lazio per fondare la Città Eterna, Roma Caput Mundi’. La potenza dei Romani si estendeva allora fino all’Inghilterra a nord e arrivava all’Africa a sud. Il resto del mondo, per come lo conoscevamo, era sotto il nostro dominio”. Tra gli altri successi di Kronos in lingua latina figurano Party’s Deorvm, Salve Regina, Habemus Italiam e Lullonanna Dance.

Kronos racconta che Magica Europa nacque dopo l’incontro con il celebre Joe T. Vannelli, per il quale insegnava italiano e latino ai figli in un liceo scientifico. “Vannelli rimase affascinato dall’idea di un testo recitato in latino abbinato a una base dance. Negli studi della JTCompany di Milano nacquero così Kronos e Magica Europa!”. L’interesse per il progetto si accese subito, non solo tra i suoi studenti, ma anche tra accademici italiani. “Conservo ancora le lettere di congratulazioni inviatemi dal preside della Facoltà di Lingue e Letterature Straniere dell’Università di Pisa, entusiasta dei miei progetti in latino” (di Andrea Persili)