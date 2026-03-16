Paolo Pazzaglia, 52 anni, più volte candidato sindaco della Spezia, è stato trovato morto lungo la strada litoranea che collega la città alle Cinque Terre. L’allarme è stato lanciato da un passante che, accostandosi alla sua auto, ha scoperto il corpo. Pazzaglia era finito al centro delle cronache la scorsa estate, quando la procura della Spezia lo aveva indagato per diffamazione aggravata, atti persecutori e diffusione illecita di immagini e video sessualmente espliciti. A presentare denuncia era stata la sua ex compagna. Sulla vicenda sono in corso accertamenti da parte della questura della Spezia.