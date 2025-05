'La vocazione dell'imprenditore', convegno dell'Istituto Acton e Ucid Giovani su cristianesimo e mondo delle imprese

“La vocazione dell'imprenditore”, questo il titolo dell'evento che si è tenuto a Roma nel Salone dei Piceni della Chiesa Giubilare di San Salvatore in Lauro il 2 maggio, organizzato dall’Istituto Acton e da Ucid Giovani Nazionale, con il patrocinio del Dicastero per l'Evangelizzazione. Imprenditori, leader aziendali e civili provenienti dagli Stati Uniti e dall'Italia si sono confrontati su temi strategici legati alla dottrina economica e sociale della Chiesa proprio durante i giorni in cui si celebra il Giubileo degli Imprenditori.