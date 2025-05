L'Accademia delle Abilità accoglie a Roma Fundacion Telethon Mexico

A Roma l’inclusione e la volontà di poter fornire a tutti l’opportunità di far crescere i propri talenti ha dato vita ad un progetto entusiasmante: l’Accademia delle Abilità. L’idea di fornire delle competenze professionali ai ragazzi in modo inclusivo ha suscitato la curiosità di ragazzi provenienti dal Messico. La 'Accademia delle Abilità' ha accolto il gruppo della Fundación Telethon México per un’esperienza gastronomica e di inclusione durante il Giubileo delle Persone con Disabilità. Al termine della loro partecipazione al Giubileo delle Persone con Disabilità, un gruppo di bambini con disabilità motoria e autismo della Fundación Telethon del Messico è stato calorosamente ospitato dalla start up innovativa “Accademia delle Abilità” presso la propria sede di Via Anagnina 203, per vivere un’indimenticabile esperienza di convivialità e inclusione.

Fondata con l’obiettivo di fornire ai giovani con disabilità gli strumenti necessari per inserirsi nel mondo del lavoro, l’Accademia opera sotto il motto “tutti unici e tutti differenti”, promuovendo un modello di lavoro d’équipe che trasforma la disabilità da presunto ostacolo a risorsa sociale. Durante l’incontro, un gruppo di cinque giovani allievi dell’Accademia ha preparato una squisita amatriciana e dei frijoles in stile messicano, accompagnati da una selezione di crostata fatta in casa, offrendo ai bambini, ai loro genitori e ai dirigenti della Fundación Telethon momenti di condivisione e allegria. “La nostra missione è dimostrare che con le giuste competenze e un ambiente di supporto ogni limite può diventare un’opportunità”, ha dichiarato una delle fondatrici dell’Accademia delle Abilità.

La Fundación Teletón de México assiste oggi 30.000 bambini con problemi di mobilità e autismo attraverso 16 centri di riabilitazione su tutto il territorio nazionale, oltre a un ospedale specializzato nel trattamento del cancro infantile. Durante la loro permanenza a Roma, il Direttore Generale del Centro di Città del Messico, Alejandro Oseguera, accompagnato dal suo staff, ha avviato trattative di cooperazione con l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù per progetti di ricerca, volontariato e raccolta fondi, con l’obiettivo di potenziare le tecnologie di cura oncologica per i più piccoli. Non è mancato un momento di pietà e memoria: i bambini e gli accompagnatori hanno inaugurato la nuova rampa per sedie a rotelle installata all’ingresso della Basilica di Santa Maria Maggiore, donata da un imprenditore messicano, e hanno pregato davanti alla tomba di Papa Francesco.

Il modello educativo dell’Accademia delle Abilità rappresenta un’eccellenza da replicare non solo in Messico, ma in tutto il mondo: un esempio di come “lavorare con il cuore” possa favorire autentiche opportunità di inclusione e crescita sociale. Silvia De Mari, esperta pedagogista di inclusione e disabilità, ha commentato: “Abbiamo voluto unire le competenze di alcune associazioni del territorio per dar vita tutti insieme all’Accademia fulgido esempio di inclusione per dare una prospettiva di lavoro ai nostri giovani speciali ed il riconoscimento da parte di alcuni rappresentanti della Fondazione Telethon del Messico ci servirà da sprone per permettere ai nostri giovani di continuare su questa strada. Un momento di condivisione internazionale davvero unico”.