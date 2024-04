Un uomo di 53 anni è stato ucciso a coltellate, questa mattina, ad Esino Lario, in provincia di Lecco. Secondo il quotidiano ‘Il Giorno’ la vittima sarebbe Pierluigi Beghetto, assessore della giunta del sindaco Pietro Pensa, conosciuto in paese per la sua attività di apicoltore. L’omicidio è avvenuto intorno alle 9.30 a poca distanza dal centro cittadino. Gli inquirenti sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’omicidio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Lecco, che stanno svolgendo le indagini coordinati dalla procura locale.