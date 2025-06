Leone XIV in versione stella del basket: l'omaggio dello street artist Tvboy a Prevost

Unisce sacro e profano l’ultima opera di TvBoy, lo street artist italiano che è tornato nella Capitale per un omaggio a Leone XIV. Dopo il Papa Francesco in versione angelo, ora è il momento di “The Chicago Pope”, apparso nei pressi del chiostro del Bramante, a due passi da piazza Navona. Nella sua opera, l’artista rappresenta il nuovo Pontefice con lo sguardo sorridente, mentre indossa una divisa rossa. Sul petto campeggia il suo nome e il suo ‘numero di maglia’, Leone 14. Sotto braccio, un pallone da basket su cui è disegnato l’iconico toro simbolo della squadra dei Chicago Bulls sormontato dalla mitra papale. Dietro il braccio, che saluta idealmente la folla, la bandiera degli Stati Uniti che scende lungo il fianco, “a rappresentare il primo Papa che proviene dal Nordamerica”, racconta in esclusiva l’artista all’Adnkronos.

“È un omaggio a Robert Prevost, che è originario di Chicago - prosegue TvBoy - ho voluto fare questa associazione con i Chicago Bulls, di cui il Papa è un grande fan. Al contempo, Leone in questa posa mi ricorda molto il grande Michael Jordan. La trovo al contempo una immagine un po’ profana ma anche un omaggio simpatico alla figura del nuovo vescovo di Roma, che unisce questi due mondi, l’Europa e gli Stati Uniti d’America”.

Da anni le opere di TvBoy sono considerate un ponte fra diverse sfere del mondo, spesso portatrici di messaggi forti, ma al contempo molto espliciti. Lo scorso aprile, l’artista venne nella Capitale per disegnare tre opere distinte: oltre a “San Francesco”, dedicata allo scomparso Papa Francesco, ritratto in versione angelo affisso nei pressi del Vaticano, Tvboy aveva realizzato a via Rasella una ragazza che aveva appena scritto su un muro “Viva la Libertà”, dando il titolo all’opera. Mentre queste due sono ancora attualmente visibili, la terza, “La dolce vita” che immortalava un bacio fra Donald Trump e Giorgia Meloni, è stata strappata dopo poche ore. (di Lorenzo Capezzuoli Ranchi)