"Libro dei Fatti", a breve in uscita l'edizione 2024

Uscirà a breve l'edizione 2024 de "Il Libro dei Fatti", la 34esima della serie lanciata dal gruppo Adnkronos nel 1991 su ispirazione del World Almanac and Book of Facts, per raccontare un anno in pillole, tra dati e statistiche e i grandi eventi politici e di cronaca, cultura, religione e sport.

Oltre all'immancabile speciale sul tema della "Sostenibilità", nell'edizione in arrivo, "Il Libro dei Fatti" ospita una raccolta di tutti gli interventi del presidente della Repubblica Sergio Mattarella in ambito nazionale e internazionale sul tema della "sicurezza". Arricchiscono il volume in uscita gli interventi di rappresentanti delle istituzioni, a partire da quelli della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, del sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, del ministro della Salute Orazio Schillaci; del ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Marina Calderone, del senatore Maurizio Gasparri.

Spazio anche al mondo dell'economia e dell'industria italiane, con l'amministratore delegato di Eni Claudio Descalzi; il presidente di Erg SpA Edoardo Garrone; la presidente e amministratore delegato di Marcegaglia Holding - B7 Chair Emma Marcegaglia; la presidente e Ceo del Gruppo Bracco Diana Bracco; l'Head of Global Services di Enel Stefano Ciurli; il presidente Luiss School of Government Vincenzo Boccia. Tra gli interventi, inoltre, quello del presidente dell'Agenzia spaziale italiana Teodoro Valente.