La raccolta fondi di Paris Hilton per gli sfollati nell'incendio di Los Angeles finisce nel mirino di Selvaggia Lucarelli. In un reel su Instagram la giornalista attacca infatti l'ereditiera contestando il post di ringraziamento dopo il raggiungimento "in soli 10 minuti" dei fondi necessari a ospitare per due settimane all'hotel Hilton quattro famiglie di Altadena rimaste senza casa.

Troppo per Lucarelli che, Wikipedia alla mano, fa notare come il patrimonio dell'ereditiera ammonti a circa 300 milioni di dollari. "E intanto la benefattrice Paris ha raccolto soldi per ospitare 4 famiglie con bambini piccoli all'hotel Hilton - scrive -. Col tag all'Hilton, la catena alberghiera fondata dai suoi avi (non più di proprietà della famiglia), ovviamente. In effetti - la costatazione della giornalista - le servivano soldi di gente comune per pagare l'ospitalità all'Hilton per 4 famiglie", scrive, mostrando la pagina Wikipedia con il patrimonio della miliardaria americana sottolineato in rosso.