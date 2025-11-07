LUM, Rago: "Formare eccellenze per arginare fuga dei cervelli"

"Gli studenti sono al centro della nostra attenzione: il nostro obiettivo è quello di formare eccellenze, arginare la fuga dei cervelli e fare in modo che i giovani restino in Puglia e portino valore al nostro territorio". È quanto dichiarato da Antonella Rago, Direttrice Generale dell'Università LUM "Giuseppe De Gennaro", durante la Cerimonia di Inaugurazione dell'Anno Accademico 2025/2026. "La LUM – ha concluso – è una comunità fatta di uomini e donne di valore che hanno lavorato tanto in questi 25 anni: oggi è un momento solenne ma festeggiamo i grandi risultati che abbiamo ottenuto".