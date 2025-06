Made in Italy, orafo Massimo Palmiero tra protagonisti della Luxury Monte Carlo - The Unique Show

La bellezza senza tempo della tradizione orafa italiana continua a brillare nel mondo, intrecciando valore e tradizione. Il mercato globale dell’alta gioielleria è uno dei settori più dinamici e in crescita nel comparto del lusso, sia in Italia che all’estero. Secondo i dati elaborati dal Club degli Orafi e Intesa Sanpaolo, il settore orafo italiano ha chiuso il 2024 con una crescita del fatturato del 4,4% e con un dato storico raggiunto nell’export dei gioielli in oro, con le vendite sui mercati internazionali pari a 13,7 miliardi di euro (con un aumento del 49% in valore e del 23% in quantità rispetto al 2023).

L'eccellenza del Made in Italy, la bellezza raffinata delle materie prime, la capacità di unire arte, design e sperimentazione: è con questo 'prezioso bagaglio' che l’artista Massimo Palmiero, fondatore e direttore creativo di Calix, sarà tra i protagonisti della sesta edizione della Luxury Monte Carlo | The Unique Show, in programma da oggi al 21 giugno presso il prestigioso Sea Club Le Méridien Beach Plaza di Monaco. L’evento, riconosciuto come uno degli appuntamenti più attesi nel panorama internazionale dell’alta gioielleria, riunirà oltre 50 maison e designer selezionati tra le eccellenze mondiali per visione artistica distintiva, unicità creativa e adozione di una filiera produttiva sostenibile. Un’occasione per intercettare intenditori, appassionati, collezionisti di diverse nazionalità con l’obiettivo di far conoscere e valorizzare arte, ispirazione e design.

In questo prestigioso contesto Massimo Palmiero presenterà una nuova collezione basata su forme particolari in oro con diamanti e pietre preziose e oggetti in materiali alternativi e innovativi come carbonio, zirconio e titanio. La storia di Calix inizia nel 1985, unendo la passione per le pietre all'arte della gioielleria. L'azienda negli anni ha mantenuto una dimensione artigianale pura, tutta realizzata in Italia, tra Roma e Napoli, ma ha saputo consolidare le conoscenze ed evolvere il proprio mondo verso il mercato internazionale: dai clienti stranieri conosciuti nei viaggi in Italia alle assidue frequentazioni statunitensi, nel 2018 l’esposizione a New York al Museo Guggenheim, poi Texas, Houston, fino a Londra e Parigi. Un processo produttivo e artistico seguito con attenzione e cura in ogni fase: l’acquisto delle pietre, l’ispirazione che crea il disegno, la proiezione immaginativa che lo rende vivo, la realizzazione affidata a collaboratori esperti per ottenere gioielli unici ed esclusivi.

Il Made in Italy diventa così espressione della lavorazione artigianale, fatta di un processo artistico e produttivo curato in ogni dettaglio. È la genialità italiana, sempre più ricercata all’estero, talmente ricca da essersi saputa rinnovare interpretando i mutamenti culturali e sociali. Se pensa alla responsabilità di tagliare una pietra Massimo Palmiero ritiene si tratti “di una delle cose più emozionanti che esista, anche perché spesso ci troviamo non di fronte a oggetti, ma a delle vere e proprie opere d’arte”.