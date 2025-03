La 29enne della provincia di Treviso finita nell'occhio del ciclone dopo che alcuni genitori dei suoi alunni hanno scoperto che era titolare di un profilo sulla piattaforma. L'asilo non può sospenderla né licenziarla per giusta causa

A quanto apprende l'Adnkronos, Elena Maraga, l’educatrice dell’asilo parrocchiale di Maserada (Treviso) finita nell’occhio del ciclone dopo che alcuni genitori dei suoi alunni hanno scoperto che era titolare di un profilo su Onlyfans, è in ferie - forzate, essendo una decisione della scuola - in attesa che il suo legale e l'asilo si accordino economicamente sul valore aggiuntivo delle sue dimissioni volontarie.

L’istituto infatti non può né sospenderla, né licenziarla invocando la giusta causa, non essendoci alcuna norma che glielo consenta per tale fattispecie che riguarda esclusivamente la sfera privata dell'educatrice.

Di fatto, però, la sua esperienza di maestra nell'asilo parrocchiale avrà comunque termine, malgrado diverse famiglie si siano schierate dalla sua parte, in quanto ritenuta capace nel suo lavoro e benvoluta dai bimbi delle sue classi. La 29enne, assunta a tempo indeterminato da 5 anni, ha dichiarato più volte che non si licenzierà spontaneamente, ragion per cui l’asilo sta cercando un accordo economico extra rispetto alle sue spettanze di legge per incentivarla ad andarsene.

Nel frattempo, da quando è scoppiato il caso, i vari account social della maestra, che sta costruendosi una carriera parallela da personal trainer e culturista agonista, hanno moltiplicato il numero di follower che la seguono.