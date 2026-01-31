circle x black
Mafia, De Lucia: "Pezzo società non vuole chiudere rapporti coi boss"

Il Procuratore de Lucia
31 gennaio 2026 | 13.47
Redazione Adnkronos
"Qualcuno ha la tentazione e la voglia di poter dire che Cosa nostra e che la mafia sono un problema superato, che oramai è soltanto una delinquenza di straccioni, una delinquenza che sopravvive di estorsioni e di piccolo traffico di stupefacenti. Ho il dovere in questa sede, perché questa è una serie istituzionale, non soltanto di ricordare i risultati che la procura distrettuale antimafia di Palermo, i miei sostituti, i miei procuratori aggiunti e tutte le polizie giudiziarie che coordiniamo hanno realizzato in questo anno: 409 misure cautelari per il reato di cui 416 bis sono state eseguite soltanto nei 12 mesi che sono oggetto di questo periodo. Questi 409 soggetti arrestati sono una parte di una popolazione criminale che guarda, anche lei, al futuro e guarda al futuro con grandissima attenzione". Lo ha detto il Procuratore capo di Palermo Maurizio de Lucia, intervenendo all'inaugurazione dell'anno giudiziario. "E, soprattutto, al futuro di questa popolazione criminale, guarda un pezzo della nostra società, che non ha deciso di chiudere il suo rapporto con la mafia. Ma, anzi, attende di potere continuare a svilupparlo ed è quella che per prima lancia lo slogan di una mafia che non abbiamo più presente. Questa è una cosa che in tutte le sedi che noi dobbiamo dire con forza: Cosa Nostra è dietro l'angolo, è pronta a continuare le attività che ha sempre fatto e gli indici sono non soltanto nelle indagini che portano a 409 misure cautelari, ma in tutte le attività criminali che in questo momento sono in questa città e nel distretto in Palermo".

