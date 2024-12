Strage nel mercatino di Natale a Magdeburgo, in Germania. Un'auto si lancia contro la folla, oggi 20 dicembre 2024 provocando almeno 11 morti e 80 feriti secondo un primo bilancio riportato dalla Bild. Il conducente dell'auto, che è stato arrestato, ha guidato per 400 metri tra la folla. Sarebbe un cittadino saudita, nato nel 1974, come affermano i media tedeschi. Secondo fonti di sicurezza, l'uomo avrebbe noleggiato il veicolo poco prima dell'attacco condotto con una Bmw alle 19.04. L'uomo arrestato non era precedentemente noto alle forze dell'ordine come un estremista islamico. La polizia sospetta che abordo dell'auto ci fosse un ordigno esplosivo, come riporta l'emittente Mdr.

"Questo attacco suscita i peggiori timori" ha dichiarato il cancelliere tedesco Olaf Scholz, mentre il ministro dell'Interno del governo della Sassonia- Anhalt ha ammesso: "Pensiamo a un attentato".

"Mi pare, dalle immagini che ci sono, che sia un attentato" ha detto il nostro ministro degli Esteri Antonio Tajani, anticipando il numero delle vittime. "Al momento non ci risultano italiani - aggiunge il vicepremier -. Ho parlato adesso con l'unità di crisi in ambasciata e la polizia tedesca".

JUST IN: At least one car plows through a large crowd of people at a Christmas market in Magdeburg, Germany.



The driver of the car was arrested.



Local reports say that many people are injured. It's unclear how many have d*ed.



"A vehicle drove through the Christmas market… pic.twitter.com/UY6jsA5n0L