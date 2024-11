Il maltempo continua a colpire la Sicilia e, in particolare, oggi 13 novembre mette in ginocchio Catania e provincia con una pioggia incessante che ha portato alla chiusura delle scuole e a un'allerta rossa.

#Catania #giarre #alluvione a Giarre giornata di ordinaria alluvione. Solidarietà al personale ATA delle scuole costretto ad andare al lavoro perché il sindaco ha disposto la sospensione delle attività didattiche ma non la chiusura delle scuole. pic.twitter.com/hp1a8zLms3 — andrea (@ilnerello) November 13, 2024

A mezzogiorno erano 64 gli interventi effettuati dai Vigili del fuoco in tutto il territorio della provincia di Catania, tredici dei quali i in corso per soccorso a persone, danni d'acqua, assistenza, dissesti statici e recupero di autovetture e veicoli.

I comuni più colpiti sono Torre Archirafi, Riposto, Giarre, Acireale e Aci Sant'Antonio. A Torre Archirafi, frazione di Riposto, le strade si sono trasformate in fiumi e le auto vengono trascinate via dalla forza dell'acqua. Nella frazione di Altarella, un fiume ha esondato e ha invaso il piano terra di un'abitazione dove all'interno vi erano quattro persone, di cui due disabili. Sul posto è arrivato anche il mezzo anfibio dei vigili del fuoco. Intervento anche ad Acireale, in via Rocco Chinnici, dove una persona è stata soccorsa nella sua casa completamente allagata.