Il maltempo continua a colpire l'Italia e la Protezione Civile ha emanato allerte meteo per la giornata di oggi 28 gennaio in diverse regioni del Nord e del Centro, a causa dei temporali e del forte vento. Con un'attenzione particolare ai fiumi, scatta allerta rossa per rischio idrogeologico in Liguria sul settore di levante; allerta arancione su settori di Liguria, Emilia-Romagna e Toscana; e allerta gialla in undici regioni.

Liguria

Continua l'allerta in Liguria. Gialla in provincia di Imperia e nell'entroterra savonese fino alle 14, arancione nel genovese fino alle 8 e gialla fino alle 14. Nel levante è rossa sui bacini medi e grandi fino alle 14, poi diventerà arancione e infine gialla. Nell'entroterra di levante l'allerta sarà arancione fino alle 14, poi diventa gialla.

L'assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Raul Giampedrone ieri, quando era scattata l'allerta rossa sul levante ligure, aveva raccomandato "la massima prudenza": "La nostra attenzione è rivolta ai corsi d’acqua che, rispetto ad un piovuto già molto significativo, possono reagire repentinamente raggiungendo i livelli di guardia. Sull’Entella sono già piovuti 100 millimetri di pioggia con un incremento rapido dei livelli del fiume fino a toccare i livelli di guardia e ci aspettiamo un aumento anche del Magra e del Vara”.

“Il Presidente Bucci sta seguendo l’evolversi della situazione, siamo in contatto in tempo reale", aveva proseguito Giampedrone spiegando che in mattinata ci sarà "una nuova valutazione dei previsori per valutare soprattutto la risposta idrologica nelle ore successive, quando le piogge caleranno fino a cessare. La nostra Protezione civile è in assetto da massima allerta”.

Emilia Romagna

In Emilia Romagna allerta arancione per piene dei fiumi nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ravenna. L'allertas proseguirà per tutta la giornata di martedì 28 gennaio, quando altre precipitazioni sono previste non solo sul versante appenninico ma anche nelle aree collinari e pianeggianti.

Nello specifico, sarà attiva l’allerta arancione per frane e piene dei corsi minori nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, mentre per vento nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini. Allerta gialla per temporali nelle province di Reggio Emilia, Modena, Bologna, Piacenza e Parma; per piene dei fiumi nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini; per frane e piene dei corsi minori nelle province di Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini.

Toscana

Una nuova perturbazione ha fatto scattare l’allerta meteo in Toscana. La Sala operativa della protezione civile regionale ha emanato i seguenti codici di allerta meteo: arancione sulla Toscana nord occidentale per rischio idrogeologico-idraulico dei corsi d'acqua minori (e per la Lunigiana anche per rischio idraulico dei corsi principali), fino alle ore 14 di oggi, martedì 28 gennaio; codice giallo sulla Toscana nord orientale (dal Mugello fino al Casentino) per rischio idrogeologico-idraulico dei corsi d'acqua minori, fino alle ore 14; codice giallo sulla Toscana nord orientale per rischio idraulico dei corsi d'acqua principali, con validità per Romagna-Toscana, Mugello e Casentino fino alle ore 14 di martedì 28 gennaio e per la Valtiberina dalla mezzanotte alle 14. Emesso inoltre un codice giallo per vento (costa centro-settentrionale e settori orientali) per tutta la giornata di domani.

Dalle prime ore del giorno, i rovesci e i temporali tenderanno gradualmente a trasferirsi dal nord ovest verso il resto della regione. Temporali localmente forti e associati a colpi di vento e isolate grandinate. Domani venti in intensificazione e graduale rotazione a Libeccio nel corso della mattinata; raffiche fino a 80-100 km/h in Arcipelago a nord di Capraia, crinali appenninici e sull’Alto Mugello e Val Tiberina.

Campania

Vento forte e mare agitato, la Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo di livello Giallo e un avviso di allerta meteo. Entrambi entrano in vigore alle 6 del amttino e permangono per l'intera giornata (con scadenza alle 23.59 del 28 gennaio).

L'allerta per venti forti Sud-Occidentali con possibili raffiche e conseguente mare agitato con possibili mareggiate riguarda tutta la Campania. L'allerta Gialla per temporali con conseguenti scenari di impatto al suolo valutati in un dissesto idrogeologico localizzato con possibili allagamenti, esondazioni, superamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua, frane e caduta massi, riguarda invece l'intero territorio regionale ad esclusione delle zone di allerta 4 (Alta Irpinia e Sannio) e 7 (Tanagro).

Lazio

La Direzione emergenza, protezione civile e Nue 112 della Regione Lazio ha emesso un’allerta meteo già dalla serata di ieri. Sono previsti per tutta la giormata venti da forti a burrasca dai quadranti meridionali. Dalle prime ore di oggi, martedì 28 gennaio, e per le successive 12-18 ore, sono previste precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, specie su settori appenninici.

Milano

A Milano l'allerta è gialla per rischio idrogeologico (già dalle ore 14 di ieri, lunedì 27 gennaio, e fino alle 14 di oggi, martedì 28 gennaio) e per rischio idrico (fino alle ore 16 di oggi). Il Comune ha invitato "i cittadini e le cittadine a porre attenzione in prossimità delle aree a rischio esondazione dei due fiumi e dei sottopassi". "Inoltre, si ricorda di non sostare sotto gli alberi e nei pressi di impalcature di cantieri, dehors e tende. È importante provvedere alla messa in sicurezza di oggetti e vasi sui balconi e di tutti i manufatti che possono essere spostati dalle intemperie" e "prestare attenzione ai fenomeni meteorologici in occasione di eventi all'aperto, al fine di prevenire situazioni di pericolo".

Il centro operativo comunale (Coc) della Protezione civile - viene assicurato - sarà attivo per il monitoraggio e per coordinare gli eventuali interventi in città.