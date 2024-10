Emergenza maltempo in Emilia Romagna, con la regione colpita da un'ondata di precipitazioni senza precedenti. Nel mirino di piogge torrenziali in particolare la Città metropolitana di Bologna, dove oggi 21 settembre nidi e scuole di ogni ordine e grado resteranno chiuse per consentire le necessarie verifiche di tutte le sedi e garantirne la sicurezza.

Il Comune, "visto il protrarsi dell’emergenza maltempo e la presenza di diverse strade compromesse, ha invitato inoltre le aziende e gli enti del territorio a favorire per la giornata di oggi l’utilizzo dello smart working.