Italia nella morsa del maltempo con piogge, raffiche di vento, alberi caduti e conseguenti disagi per la popolazione e numerosi interventi dei vigili del fuoco su tutto il territorio nazionale. Dalle Marche al Lazio, passando per Liguria e Toscana, il punto sulle regioni.

Liguria

Il maltempo si abbatte sulla Liguria e sono stati numerosi gli interventi dei vigili del fuoco in tutta la regione a causa del forte vento della scorsa notte.

Le situazioni più critiche in provincia di La Spezia, dove i vigili sono intervenuti per numerosi alberi caduti che fortunatamente non hanno provocato danni né feriti. In provincia di Imperia, a Taggia e Vallecrosia, due alberi sono caduti sulle auto parcheggiate, fortunatamente senza nessuno all'interno, danneggiandole.

Da questa mattina, prevede Arpal, è previsto un nuovo ingresso della ventilazione settentrionale su tutto il territorio regionale, fino a burrasca, con rapido ritorno a cieli sereni anche nella giornata di sabato. L’azione dei venti sudoccidentali contribuirà alla mareggiata fino a oggi, che avrà entrambe le componenti di libeccio corto e libeccio lungo, mentre la sensazione di disagio fisiologico da freddo sarà incentivata dai venti settentrionali, in particolare nell’entroterra, dove si sommerà all’abbassamento della quota dello zero termico.

Marche

Pioggia e forte vento su gran parte delle Marche: lavoro intenso nella notte per i vigili del fuoco con oltre 190 gli interventi fatti. Maggiormente colpite le province di Macerata e Ancona dove le squadre sono attualmente impegnate e hanno svolto più di 120 interventi per la rimozione di alberi caduti in strada, rami pericolanti o appoggiati su linee elettriche.

Toscana

Da ieri interessate dal maltempo anche le province di Livorno, Firenze, Lucca, Prato, Pistoia e Pisa con danni causati principalmente dal vento che ha divelto alberi, cartelloni pubblicitari e tetti. Effettuati dai vigili del fuoco 430 interventi, oltre 80 nella sola provincia di Livorno.

Intensa l'attività dei vigili del fuoco del comando di Firenze, che da ieri sera sono impegnati per far fronte agli interventi legati al maltempo, che hanno interessato la zona del Mugello per le forti raffiche di vento, causando la caduta di alberi sulla sede stradale. Dalle 20 di ieri sera sono circa 30 gli interventi effettuati nella provincia di Firenze, mentre sono 40 le richieste di intervento in attesa.

I vigili del fuoco di Arezzo sono quindi intervenuti la scorsa notte per il forte vento che ha colpito la provincia. Sono stati circa 25 gli interventi effettuati per rimozione di alberi caduti sulla sede stradale o pericolanti. Le zone più colpite, fanno sapere i vigili del fuoco, sono state quelle del Casentino, fra Poppi e Pratovecchio. Non si registrano persone ferite. Nella notte una squadra della centrale di Arezzo è stata inviata nel Pistoiese per il forte maltempo che ha colpito quella zona.

"È stata una notte di interventi, durante la quale il sistema di Protezione Civile della Toscana non ha mai smesso di operare per garantire la sicurezza", scrive su Facebook il presidente della Toscana Eugenio Giani a proposito del maltempo.

"Abbiamo attivato nelle scorse ore il sistema di casse d’espansione sull’Ombrone Pistoiese, che è in diminuzione ai livelli di riferimento, già sotto il primo livello a Pontelungo - spiega Giani - Transitato anche il colmo di piena del Bisenzio a San Piero a Ponti e a Prato sotto la seconda soglia.

Nessuna criticità lungo l’Arno. Registrate raffiche a 150km/h sui rilievi e 115km/h a Bocca d’Arno, 80-90km/h nelle zone interne. Interventi in corso per alberi caduti e alcune coperture divelte. Nelle prossime ore è prevista una graduale attenuazione dei venti di Libeccio-Ponente. Onde di 8 metri alla Gorgona, 6 metri all’Elba".

Lazio

Il sindaco di Fiumicino (Roma) Mario Baccini ha emesso un'ordinanza sindacale per predisporre la chiusura dei parchi e dei cimiteri comunali nella giornata di oggi e fino al termine dell’emergenza maltempo. L'ordinanza è stata presa a causa delle forti raffiche di vento che hanno già costretto la polizia locale e la protezione civile ad intervenire in via Torre del Pagliaccetto, in via Castel Campanile e in via Crescini, dove si è riscontrata la caduta di alberi.

Campania e Calabria

Prosegue da 48 ore l’impegno delle squadre in Campania e Calabria: tra le province di Avellino e Benevento svolti 370 interventi, 330 in quelle di Catanzaro e Cosenza.