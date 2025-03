Nubifragi, burrasche di vento, neve e temporali: tre perturbazioni in quattro giorni. Fino a sabato vivremo dunque la fase più piovosa di tutto l’Inverno. La prima perturbazione arriverà nelle prossime ore su gran parte d’Italia: vivremo un mercoledì difficile con tantissima pioggia in Liguria, dal Nord-ovest verso il Nord-est, dalla Toscana fino alla Calabria con temporali e locali grandinate, tanta neve sulle Alpi oltre i 1400 metri, venti forti di Libeccio e temperature in calo.

Anche domani, giovedì 13 marzo, pioverà ma sarà la giornata migliore della settimana con fenomeni meno violenti e anche delle schiarite specie al Nord, sul versante adriatico e all’estremo Sud;. Ombrelli aperti in ogni caso su tutto il versante tirrenico, dalla Toscana fino alla Campania, passando per Roma sottolinea iLMeteo.it.

La seconda perturbazione porterà scompiglio venerdì 14 marzo: sarà quasi una gemella di quella di oggi con tantissima pioggia al Centro-Nord e tanta neve sulle Alpi, ma con due differenze sostanziali: non pioverà al Sud, dove le temperature saliranno oltre i 30°C (in Sicilia), ma soffierà purtroppo ancora più vento. La nota dolente di venerdì 14 sarà infatti la tempesta di vento che colpirà buona parte del Centro-Sud, soprattutto Puglia e Sicilia.

La terza e ultima perturbazione arriverà sabato con maltempo forte al settentrione e in Toscana; la linea delle piogge salirà dunque ancora più a nord rispetto ai giorni precedenti e il maltempo risparmierà tutto il meridione e un po’ di Centro.

Oggi, mercoledì 12 marzo: Al Nord: maltempo forte. Al Centro: maltempo forte. Al Sud: maltempo in Campania, piogge sparse altrove.

Domani, giovedì 13 marzo - Al Nord: precipitazioni solo su Alpi e Prealpi. Centro: piogge soprattutto su Toscana, Umbria e Lazio. Al Sud: piogge in Campania, quasi assenti altrove.

Venerdì 14 marzo - Al Nord: maltempo forte. Al Centro: maltempo. Al Sud: caldo ed asciutto.

Tendenza: piogge forti sabato al Centro-Nord, attenuazione dei fenomeni da domenica.