Il maltempo non molla la presa. Pioggia e neve caratterizzeranno infatti anche il meteo della prossima settimana. La causa va ricercata nella presenza di una vasta area depressionaria presente tra le Isole Britanniche e l’Islanda che continua a inviare impulsi instabili verso l’Europa.

Una prima perturbazione investirà in pieno il nostro Paese nel corso della giornata di oggi, domenica 25 gennaio: sono 12 le regioni con allerta gialla. Piogge battenti al Nord-est, con nevicate abbondanti sulle Dolomiti oltre i 600/700 metri di quota, sui settori tirrenici e sulle due Isole Maggiori. Da segnalare anche il deciso rinforzo dei venti da Ovest/Sud-ovest su buona parte del Centro-Sud.

Dopo una breve tregua attesa per domani, lunedì 26, salvo per locali piogge al Centro Sud, nei giorni a seguire il protagonista sarà ancora una volta il flusso perturbato atlantico sottolinea iLMeteo.it. Si tratta di una sorta di 'autostrada' di correnti umide e miti che dall’Oceano Atlantico scorrono verso l’Europa, pilotate dal getto polare. Lungo questo flusso viaggiano una perturbazione dopo l’altra: ombrelli a portata dunque, aspettiamoci piogge e rovesci frequenti, a tratti insistenti, soprattutto sulle regioni del Centro Nord e sui settori tirrenici.

Le temperature si manterranno di qualche grado sopra la media in quanto l’aria arriva direttamente dall’oceano e non da masse fredde continentali di origine Artica. La neve tornerà a cadere in maniera copiosa sulle nostre montagne solamente oltre i 500/600 metri di quota. Un’ottima notizia in vista delle ormai imminenti Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina.

Nel dettaglio

Oggi, domenica 25 gennaio - Al Nord: piogge sparse. Al Centro: maltempo sulle tirreniche. Al Sud: maltempo.

Domani, lunedì 26 gennaio - Al Nord: prevalenza di sole, nebbie su basse pianure. Al Centro: piogge sulle tirreniche. Al Sud: maltempo.

Martedì 27 gennaio - Al Nord: peggiora dal pomeriggio/sera al Nordovest. Al Centro: peggiora sulle Tirreniche in serata. Al Sud: prevalenza di sole, vento in rinforzo.

Tendenza: forte peggioramento da mercoledì con piogge e nevicate abbondanti in montagna.