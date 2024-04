Il maltempo inizia a mollare la presa sull'Italia, dopo la pioggia e la neve che hanno dominato la scena a Pasqua e Pasquetta, e il quadro meteo comincia a mutare da oggi. La perturbazione che ha interessato il Nord e il Centro durante i giorni di festa non è ancora del tutto archiviata, a giudicare dall'allerta arancione che, per rischio idraulico, viene emessa dalla Protezione Civile per l'Emilia Romagna e in particolare per la pianura modenese.

Allerta gialla per la pianura reggiana di Po e per la pianura piacentino-parmense. Lo stesso livello di allerta riguarda ampi settori del Friuli Venezia Giulia, della Lombardia e del Veneto. Le stesse regioni, per vaste aree, sono interessate dall'allerta gialla per rischio idrogeologico. In questo gruppo, secondo la Protezione Civile, rientrano anche la provincia di Bolzano e la zona del medio Tevere in Umbria.

La tendenza meteo generale è al miglioramento, secondo le previsioni dei prossimi giorni. Si profila l'arrivo di un anticiclone che archivierà questa fase caratterizzata da pioggia e neve, destinate a lasciare spazio al sole e temperature primaverili anche nelle zone condizionate dal maltempo durante le festività. Il caldo e il bel tempo conquisteranno gradualmente tutta la penisola verso il primo weekend di aprile, fermandosi probabilmente solo a ridosso delle Alpi nelle prossime 24-36 ore.