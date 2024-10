Ancora una giornata di maltempo oggi sull'Italia, con un quadro meteo diviso in 2, se non in 3 sezioni, con l'allerta arancione per Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana. I modelli, d'altra parte, per il 24 ottobre annunciano pioggia sparsa sulle regioni del Nord, già colpite da precipitazioni nelle ultime ore. Il maltempo non abbandona nemmeno il Centro: ombrelli aperti tra Toscana, Umbria e Lazio. Al Sud, invece, sole incontrastato o quasi, con la presenza di nubi che non incideranno.

In tale contesto, la Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. L'avviso, nel dettaglio, prevede dal mattino di oggi il persistere di precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Toscana, Umbria e Lazio. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Allerta meteo

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di oggi allerta arancione su settori di Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana. Valutata, inoltre, allerta gialla in Emilia-Romagna, Marche, Umbria, Toscana e settori di Veneto, Lombardia e Piemonte.

Scuole chiuse

Scuole chiuse in molti comuni della provincia di Livorno in seguito all'allerta meteo - passata da gialla ad arancione - nella Toscana sud occidentale già colpita dal maltempo dei giorni scorsi. Firmate le ordinanze di sospensione delle lezioni nelle scuole di ogni ordine e grado nei comuni di Bibbona, Campiglia Marittima, Casale Marittimo, Cecina, Guardistallo, Montescudaio, Piombino, Portoferraio, Riparbella, San Vincenzo, Sassetta e Suvereto, tutti comuni nella fascia sud della provincia di Livorno, la più colpita dal maltempo della scorsa settimana.

Niente lezioni nemmeno nelle scuole superiori di Grosseto e nelle scuole di un buon numero di comuni della Maremma. Saranno chiuse le scuole di ogni ordine e grado di Castiglione della Pescaia, Follonica, Gavorrano, Magliano, Manciano, Orbetello, Scarlino, Capalbio e Sorano.

Previsioni

Le previsioni meteo non lasciano intravedere una svolta positiva nelle prossime 24 ore. Per la giornata di domani, venerdì 25 ottobre, si profila una nuova perturbazione - che potrebbe anche rivelarsi più intensa - cion effetti sulle regioni del Nord e del Centro. Il meteo sarà particolarmente sfavorevole sulla Liguria, sull'Emilia Romagna e alta Toscana.