Maniscalco e Bruno: “Noi siamo degli ambasciatori, essendo atleti siamo dei veicolatori di messaggi importanti”

Maniscalco e Bruno: “Il consiglio che possiamo dare ai ragazzi è insegnare la cultura del rispetto, verso il prossimo, il compagno di classe, il docente, e insegnare i valori come l'inclusione. Non c'è solo il bullismo c'è anche il cyberbullismo, bisogna intervenire non bisogna essere complici” hanno detto Stefano Maniscalco, interveendo alla presentazione del progetto di peer-education presso l’I.T.I.S. Galilei di Roma che riguarderà le scuole primarie e secondarie con l'obiettivo di informare e formare migliaia di ragazzi.