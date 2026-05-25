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Marco Basoccu, chi è tifoso della Juventus ferito durante scontri di Torino

L'uomo è stato colpito alla testa e al momento si trova in ospedale

Marco Basoccu - Instagram
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25 maggio 2026 | 14.48
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Sospiero di sollievo per Marco Basoccu, il tifoso della Juventus finito in ospedale dopo gli scontri andati in scena con gli ultras del Torino prima del derby della Mole, valido per l'ultima giornata di Serie A e terminato 2-2. Durante i disordini l'uomo è stato colpito alla testa e trasportato in codice rosso alle Molinette, dove è stato sottoposto a una tac di controllo: le sue condizioni restano stabili, è intubato e la prognosi è ancora riservata. Ma chi è Basoccu?

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Chi è Marco Basoccu

Marco Leonardo Basoccu è un uomo di 36 anni che vive a Milano e di mestiere fa il commercialista. Secondo quanto riportato da La Repubblica, è tifosissimo della Juventus tanto da muoversi con il gruppo organizzato dei Viking di Milano, uno dei gruppi storici della curva bianconera.

Basoccu è nato in Piemonte, dove si trovano anche i genitori, Pierluigi e Maria Teresa, che vivono a Casale Monferrato. Proprio da qui è nata la sua fede juventina. Il giovane ha riportato un trauma cranico giudicato severo dai sanitari che all’arrivo in ospedale lo hanno sottoposto a intervento neurochirurgico. Dai primi accertamenti a colpirlo sarebbe stato un oggetto contundente, verosimilmente una bottiglia di vetro.

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marco basoccu chi è marco basoccu marco basoccu juventus juventus torino scontri juventus torino
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