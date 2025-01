I medici prevedono una guarigione in quattro settimane. Il governatore su Facebook: "Nonostante il piccolo incidente ho rispettato tutti i miei appuntamenti della giornata. Il mio impegno per la Liguria non si fermerà!"

Brutta caduta per il presidente della Liguria Marco Bucci che si è rotto una clavicola. "A seguito di una caduta accidentale ho riportato una frattura composta alla clavicola destra" ha scritto su Facebook, postando la sua fotografia. "Al pronto soccorso dell'ospedale Galliera mi è stato applicato un supporto mobile per evitare movimenti bruschi della spalla. I medici prevedono una guarigione in 4 settimane. Nonostante il piccolo incidente ho rispettato tutti i miei appuntamenti della giornata. Il mio impegno per la Liguria non si fermerà!".

"Un piccolo incidente non ha fermato" si legge anche in una nota della Regione, "una giornata di intenso lavoro". "A seguito di una caduta accidentale, il presidente ha riportato una frattura composta alla clavicola destra. Nonostante l'accaduto, il presidente ha effettuato un sopralluogo al cantiere dello scolmatore del Bisagno".