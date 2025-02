L'Assessore all’inclusione sociale e servizi alla persona della Regione Lazio Massimiliano Maselli è intervenuto all’evento organizzato a Roma da Unci Lazio dal titolo “I nuovi orizzonti nelle politiche sociali della Regione Lazio. Ruolo e funzioni della Cooperazione Sociale”. Per Maselli "la Regione Lazio ha dato una risposta importante al settore delle cooperative sociali. La cooperazione sociale è strategica e svolge tutti i giorni un importante ruolo per garantire servizi spesso complessi e delicati, con l’obiettivo di non lasciare nessuno indietro".