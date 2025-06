Uno dei feriti, in condizioni serie, è stato trasferito in eliambulanza all'ospedale San Carlo di Potenza

Cinque persone sono rimaste ferite ieri sera dopo un incidente avvenuto alla tradizionale festa di Accettura, in provincia di Matera, durante la processione dei buoi per la festa di San Giuliano martire. Secondo una prima ricostruzione, probabilmente a seguito dello scoppio di botti e oggetti pirotecnici, alcuni buoi si sono spaventati, la situazione è sfuggita di mano e gli animali sono finiti sulla folla. Sono stati momenti di panico.

Per alcuni spettatori è stato richiesto l'intervento delle ambulanze del 118 ma le loro condizioni non destano preoccupazione. Invece uno dei feriti, in condizioni serie, è stato trasferito in eliambulanza all'ospedale San Carlo di Potenza. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri.

Il Maggio di Accettura, nel Parco della foresta di Gallipoli Cognato, è l'antico rito arboreo del matrimonio degli alberi, una delle feste più caratteristiche della Basilicata, che prosegue nel mese di giugno con le celebrazioni del santo patrono.