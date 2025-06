Maturità, Vaia a studenti: "Siate ottimisti nonostante tutto, siete protagonisti del vostro destino"

"Forse non vi abbiamo consegnato un bel mondo, allora aiutateci e aiutate voi stessi a vivere in un mondo migliore. Buoni esami a tutti"

"Oggi per i ragazzi inizia un ciclo importante: gli esami di maturità. Io li ho sostenuti negli anni '70 e ricordo nitidamente quel tempo, una tappa importante. Era il tempo della speranza e tutti eravamo orientati e decisi ad essere protagonisti e a costruire un mondo migliore. Adesso viviamo un periodo veramente delicato, veramente difficile e di grande guerre. Vorrei invitarvi ad essere ottimisti come lo eravamo noi, a rendervi protagonisti del vostro destino. A prendere in mano la vostra vita e a dare anche a noi una mano. Forse non vi abbiamo consegnato un bel mondo, allora aiutateci e aiutate voi stessi a vivere in un mondo migliore. Buone esami a tutti". Così in un video sui social il saluto di Francesco Vaia, componente dell'Autorità garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, ai maturandi.