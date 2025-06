Intanto, viene registrato il nuovo attacco missilistico di Teheran. Ne danno notizia le forze di difesa israeliane, mentre risuonano le sirene dell'allarme antiaereo per allertare la popolazione ad andare nei rifugi. Secondo una prima valutazione delle Idf, l'Iran ha lanciato un numero esiguo di missili e il servizio di soccorso Magen David Adom non ha per ora riferito di impatto in aree urbane o di feriti.